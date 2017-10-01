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咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？

2017-10-0139健康网
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核心提示：咽炎是什么原因引起的？咽炎有什么症状表现？

　　咽炎的病因主要为病毒和细菌感染，一般是由于飞沫或直接接触而传染。人体的咽部结构复杂，很容易沉积食物残渣，因此细菌也容易在咽喉部停留和繁殖。另外，过度疲劳、烟酒过多也是咽炎的诱因。一些呼吸道疾病，如感冒急性扁桃体炎也会引发咽炎。那么咽炎的常见症状有哪些呢？

咳嗽

　　咽炎的常见症状

　　1.慢性肥厚性咽炎

　　咽部不适、疼痛、痒或干燥感，时有灼热感、烟熏感、异物感等；刺激性咳嗽，晨起用力咳出分泌物，甚至恶心。咽黏膜增厚，暗红色，有小血管扩张，咽后壁有颗粒状淋巴滤泡增生散在突起，甚至融合成片。咽侧索增厚，两侧呈条索状向咽腔突起。咽后壁可有黏稠或黏脓性分泌物。

　　2.链球菌性咽炎

　　为急性咽炎中最为严重的类型，是由A组乙型链球菌感染所致，可导致远处器官的化脓性病变，亦称为急性脓毒性咽炎。起病急，初起时咽部干燥，灼热，继之咽痛，空咽时咽痛往往比进食时更加明显，严重者伴有畏寒、高热、头痛、全身不适、食欲不振，背及四肢酸痛。咽痛逐渐加剧，随炎症侵及的部位可引起相应的症状。咽侧索发炎时引起吞咽困难、疼痛，伴有耳痛，舌根淋巴组织发炎，则有剧烈的灼痛或刺痛，并向两耳放射。波及咽鼓管时则有耳闷、耳鸣及重听现象。如病变侵及喉部，则有咳嗽、声嘶、呼吸困难等症状。小儿病情重，可发生惊厥。

咳嗽1

　　3.慢性单纯性咽炎

　　全身症状均不明显，而以局部症状为主。各型慢性咽炎症状大致相似，且多种多样，如咽部不适感、异物感、痒感、灼热感、干燥感或刺激感，还可由微痛等。主要由其分泌物及肥大的淋巴滤泡刺激所致，使患者晨起时出现频繁的刺激性咳嗽，伴恶心。一般无痰或仅有颗粒状藕粉样分泌物咳出。

　　4.急性咽炎

　　起病较急，常与急性鼻炎同时发生。初觉咽干、瘙痒、微痛、灼热感及异物感，继而有咽痛，多为灼痛，吞咽时尤重。疼痛可放射至耳部。上述局部症状多见于成年人，而全身症状较轻或无。而幼儿及成人重症患者，可伴有较重的全身症状，如寒战、高热、头痛、全身不适、食欲不振、口渴和便秘等，甚至有恶心、呕吐。

急性咽炎

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常见症状：咽痛 吞咽痛

并发症状：急性喉炎 肺炎

相关检查：体温测量 口腔内窥镜

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