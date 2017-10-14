秋冬季流鼻血如何处理？

核心提示：秋冬季干燥最易发生鼻出血，面对突发流鼻血的状况，往往大多数人都是手忙脚乱，无法保持镇定。那么，发生鼻出血时该怎么办呢？

秋冬气候干燥，是流鼻血的高发季节。面对突发流鼻血的状况，往往大多数人都是手忙脚乱，无法保持镇定，如何采取一些正确的措施？一起随小编来了解一下应急处理措施及预防方法。





鼻出血 切记辨识原因

在临床上，流鼻血很常见，既可由环境因素引起，如因气候或室内环境干燥，使鼻黏膜开裂引起流血；也可以由单纯的鼻腔疾病引起，如急性鼻炎、鼻咽部肿瘤等，还可由全身疾病，如高血压、肝炎、肝硬化、急性发热性传染病、风湿热、血液病等引起。

因干燥引起的流鼻血，特点是出血量不大，患者一般能感觉到鼻腔干燥或者有火辣辣的灼烧感。

高血压引起的流鼻血，多见于老年人，这往往是中风的前兆，如果有高血压病史且鼻出血量较大时，一定要警惕。

建议如果没有明显的环境因素影响，流鼻血后最好到医院辨识出血原因，以防错过其他疾病预警的时机，早诊断早治疗。

如何预防鼻出血？

1、首先应该保持房间清洁，室温要适宜。室内保持空气清新、适当开窗通风换气、温度宜保持在18℃～20℃，空气湿度应≥60%。

2、日常生活中，忌大力擤鼻，对于儿童鼻出血患者应纠正患儿挖鼻、揉鼻、好奇放置异物等易导致黏膜损伤的不良习惯。

3、加强营养，合理膳食，多吃新鲜蔬菜、水果。另外应清淡饮食，少食煎炒、油腻食物，忌食辛辣刺激食物，保持大便通畅。

一旦发生鼻出血，无论是患者还是家属，都应该保持镇定，因为不良情绪导致血压进一步升高，造成止血困难，甚至加重出血。取坐位，头稍后仰，用毛巾浸透冷水后敷前额和鼻部，使局部血管收缩止血，同时用手指紧捏两侧鼻翼5～10分钟。如松指后仍出血不止，可用浸有1%麻黄素生理盐水的棉片塞入鼻腔止血。